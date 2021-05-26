«Постоянно прятались»: изрисовавшие «Буран» художники объяснили, как попали на Байконур

Уличным художникам, которые изрисовали недостроенный «Буран» на Байконуре, было непросто добраться до космодрома. Им пришлось пройти 80 километров по степи и пить свою мочу на обратном пути, когда закончилась вода.

«Было очень трудно, там очень много охраны, прожекторы, нас постоянно преследовала полиция, мы постоянно прятались. На обратном пути закончилась вода, и 25 километров мы прошли без нее. Приходилось даже свою мочу пить, если честно, просто чтобы выжить», — рассказал изданию «Подъем» один из художников.

Собеседник подчеркнул, что он и его приятели хотели обратить внимание на запущенность «Бурана».

«Эта же программа была закрыта уже 40 лет назад, а после этого мы таких больших достояний и рывков больше и не делали. Если что, я готов нести ответственность. Но для меня вандализм — это то, что сейчас происходит там с кораблями», — добавил молодой человек.

Ранее в Сети разошлись фото изрисованного граффити недостроенного космического челнока «Буран», который находится на Байконуре. Авторы оставили на фюзеляже шаттла несколько надписей: «Юра, мы приехали», «Добро» и «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле».