«Постоянно пили и огрызались». Двух пьяных женщин не допустили до полета на самолете до Москвы

Рейс из Сочи в Москву запомнится пассажирам надолго. Сначала их задержали на час по техническим причинам, а потом из-за пьяных дебоширок. Одна из пассажирок рассказала «360», что женщины матерились и говорили пошлости.

Изначально все ждали самолет в зале ожидания, а эти женщины громко обсуждали что-то пошлое, да еще и матом. Мужчина сделал им замечание, потому что рядом были дети. Но выпившая пассажирка обозвала его импотентом. Чуть не завязалась драка.

«Там были две женщины, которые очень много и постоянно пили и огрызались на пассажиров, которые делали им замечания. В итоге одну не пустили в самолет, потому что она агрессивно себя вела по отношению к сотруднику. Вылет был и так задержан на час, а из-за них пришлось еще на один час задержать. Вторая была спокойнее и в самолет зайти успела», — рассказала пассажирка.

Тем не менее эта женщина еле стояла на ногах. Поэтому из самолета ее тоже вывели. В распоряжении «360» появилось видео, как сотрудники полиции выводят женщину в состоянии алкогольного опьянения из самолета. Сначала они ее попросили выйти, но она не двигалась с места. Тогда ее пришлось выпроводить силой. Автор видео отметила, что инициатором вывода женщины из самолета была бортпроводница.