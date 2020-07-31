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    31 июля 2020, 19:20

    Постояльцы покинули алтайскую турбазу, где нашли тела четырех человек. Видео с места

    Иван Степанов , Нина Петлинова

    На алтайской турбазе обнаружили тела четырех человек — членов одной семьи. Правоохранители уже возбудили уголовное дело за убийство двух и более лиц. Сейчас на месте происшествия работает полиция.

    Видео с места событий оказалось в распоряжении «360». На кадрах видно, что возле места преступления сейчас много людей. Там работают сотрудники полиции и Следственного комитета, а также криминалисты, которые выясняют все детали случившегося.

    Один из постояльцев рассказал «360», что на базе несколько дней чувствовался трупный запах. Он отметил, что заехал туда в понедельник, и с каждым днем запах становился лишь сильнее. Он доставлял дискомфорт постояльцам — настолько, что некоторые отдыхающие даже покинули турбазу.

    На кадрах видно, что постояльцы, которые до этого момента не уехали с турбазы, покидают ее сейчас.

    Полицейские обнаружили тела четырех человек — двух взрослых и двух детей — в одном из номеров турбазы. Они приехали туда, потому что никто уже несколько дней не видел, чтобы постояльцы появлялись на людях. По данным следствия, они приехали на турбазу 26 июля.

    Новости SMI.FM