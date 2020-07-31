Постояльцы покинули алтайскую турбазу, где нашли тела четырех человек. Видео с места

Видео с места событий оказалось в распоряжении «360». На кадрах видно, что возле места преступления сейчас много людей. Там работают сотрудники полиции и Следственного комитета, а также криминалисты, которые выясняют все детали случившегося.

Один из постояльцев рассказал «360», что на базе несколько дней чувствовался трупный запах. Он отметил, что заехал туда в понедельник, и с каждым днем запах становился лишь сильнее. Он доставлял дискомфорт постояльцам — настолько, что некоторые отдыхающие даже покинули турбазу.

На кадрах видно, что постояльцы, которые до этого момента не уехали с турбазы, покидают ее сейчас.

Полицейские обнаружили тела четырех человек — двух взрослых и двух детей — в одном из номеров турбазы. Они приехали туда, потому что никто уже несколько дней не видел, чтобы постояльцы появлялись на людях. По данным следствия, они приехали на турбазу 26 июля.