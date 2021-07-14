Постояльцев отелей Кубани, не привившихся от COVID-19 за три дня, не смогут выселить

В Краснодарском крае туристов, которые подписали добровольное согласие на вакцинацию от коронавируса при заселении в отель и не сделали прививку за три дня, выселить из номера не смогут. Нерадивым гостям грозит штраф.

У гостиницы нет полномочий на подобные действия, рассказал ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

«Ответственность за несоблюдение условия подписанного согласия лежит на туристе», — отметили в штабе.

При нарушении добровольного согласия подписавшему документ туристу грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей. Его действия подпадают под статью КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Введенные антикоронавирусные ограничения, касающиеся размещения в отелях и гостиницах, распространяются на территорию Сириуса.

У туристов есть возможность сдать ПЦР-тесты в любой лаборатории уже по приезде в регион. Анализ будет готов минимум за шесть часов. Заселение возможно при получении отрицательного результата.

В оперштабе напомнили, что если у приехавшего в регион туриста нет при себе указанных в постановлении о продлении режима повышенной готовности документов, ему откажут в заселении как гостиницы, так и другие средства размещения.