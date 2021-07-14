Постояльцев отелей Кубани, не привившихся от COVID-19 за три дня, не смогут выселить
В Краснодарском крае туристов, которые подписали добровольное согласие на вакцинацию от коронавируса при заселении в отель и не сделали прививку за три дня, выселить из номера не смогут. Нерадивым гостям грозит штраф.
У гостиницы нет полномочий на подобные действия, рассказал ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.
«Ответственность за несоблюдение условия подписанного согласия лежит на туристе», — отметили в штабе.
При нарушении добровольного согласия подписавшему документ туристу грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей. Его действия подпадают под статью КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
Введенные антикоронавирусные ограничения, касающиеся размещения в отелях и гостиницах, распространяются на территорию Сириуса.
У туристов есть возможность сдать ПЦР-тесты в любой лаборатории уже по приезде в регион. Анализ будет готов минимум за шесть часов. Заселение возможно при получении отрицательного результата.
В оперштабе напомнили, что если у приехавшего в регион туриста нет при себе указанных в постановлении о продлении режима повышенной готовности документов, ему откажут в заселении как гостиницы, так и другие средства размещения.