Эксклюзив 09 апреля 2024, 15:29 Постояльцам скандального пансионата в Тольятти разрешили выходить в магазин Руководство Тольяттинского пансионата разрешило ветеранам выходить в магазин

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В ставшем скандальным Тольяттинском пансионате для пожилых начали выпускать постояльцев за пределы учреждения. Об этом «360» сообщили в пресс-службе учреждения.

«Указом директора учреждения на 8 апреля 2024 года часть ограничительных мер, в том числе запрет на посещение и выход постояльцев за пределы пансионата был снят», — заявили в пресс-службе.

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В пансионате уточнили, что на территории Самарской области действовал комплекс ограничительных мер в период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. В связи с этим в учреждении вводили и профилактические мероприятия, включающие в себя временный запрет на посещение и выход проживающих за пределы учреждения.

В пансионате также уточнили, что банковские карты дееспособных постояльцев находятся в их полном распоряжении.

Осенью 2023 года «360» сообщал, что персонал пансионата не выпускал постояльцев за пределы территории заведения, а родственникам запрещали проходить внутрь. У некоторых из проживающих даже отбирали банковские карты, пользователи Сети сравнили условия в пансионате с тюремными.