Постоялец гостиницы в Петербурге устроил потоп на 54 тысячи рублей

Потоп случился в июле 2019 года. Тогда мужчина выпил много алкоголя и пьяным уснул в ванной своего гостиничного номера. Своим телом он закрыл дренажное отверстие в полу душа, поэтому вода не уходила.

В результате потопа пострадали два номера этажом ниже.

Постоялец назвал алкогольное опьянение обстоятельством непреодолимой силы, а ущерб гостинице якобы нанесли другие люди. Тем не менее должностные лица выписали ему штраф.