Постоялец гостиницы в Петербурге устроил потоп на 54 тысячи рублей
Фрунзенский районный суд в Санкт-Петербурге взыскал с мужчины 54 тысячи рублей за потоп в гостинице, в которой тот был постояльцем. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу Северной столицы.
Потоп случился в июле 2019 года. Тогда мужчина выпил много алкоголя и пьяным уснул в ванной своего гостиничного номера. Своим телом он закрыл дренажное отверстие в полу душа, поэтому вода не уходила.
В результате потопа пострадали два номера этажом ниже.
Постоялец назвал алкогольное опьянение обстоятельством непреодолимой силы, а ущерб гостинице якобы нанесли другие люди. Тем не менее должностные лица выписали ему штраф.