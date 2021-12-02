Постковидный сахарный диабет стали чаще выявлять у переболевших пациентов

Ученые предупредили о еще одной опасности заболевания коронавирусной инфекцией. Во всем мире участились случаи, когда у переболевших пациентов развивается сахарный диабет. Повреждение клеток поджелудочной железы может произойти под воздействием многих факторов — в том числе гипервоспалительных, после использования гормональных препаратов, в случае прямого воздействия вируса на клетки, а также в результате аутоиммунного поражения.

Медики начали бить тревогу. Они говорят, что ситуация принимает серьезный оборот. Настолько, что уже создан специальный регистр, в который вносят больных с диабетом после COVID-19. Ученые в России говорят о том, что все подобные случаи необходимо тщательно исследовать, поскольку их количество уже принимает угрожающие масштабы.

Ранее медики уже знали о том, что впервые диабет мог проявится у пациентов после перенесенных ими некоторых вирусных заболеваний. Теперь к ним добавился еще и коронавирус. Об этом говорится в статье «Американской диабетической ассоциации», сообщили «Известия».

«Точные механизмы впервые возникшего диабета у людей с COVID-19 неизвестны, но вполне вероятно, что это ряд сложных взаимосвязанных процессов, включая ранее не диагностированный диабет, стрессовую гипергликемию (рост концентрации глюкозы в крови. — „Известия“), гипергликемию, вызванную стероидами, и прямое или косвенное воздействие SARS-CoV-2 на β-клетки)», — указано в статье.

Судя по имеющимся примерам, диабет может развиться в течение полугода после попадания человека в больницу. Пока американские исследователи указывают на то, что выводы о перманентности сахарного диабета после коронавируса делать рано, необходимы длительные наблюдения.