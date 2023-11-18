Общество 18 ноября 2023, 18:16 Постельное белье в России подорожало на 20% Shot: в России выросли цены на постельное белье pxhere.com

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Цены на постельное белье в России выросли на 20% из-за подорожания хлопка и дефицита тканей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в сфере торговли.

Российские производители закупают хлопок за границей, но из-за курса валют сырье стало обходиться дороже. В итоге увеличилась стоимость пряжи, тканей и красителей. Оборудование для пошива тоже обычно импортное, и все детали к нему приобретают за рубежом.

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Еще одной проблемой стал дефицит тканей нужных дизайнов. В Ивановской области предприятия стали печатать собственные принты, а фирмы, которые заказывают изготовление своих узоров, должны ждать в очереди.

В России был спрос на постельное белье из Турции, но доставка выросла в цене, что повлияло на итоговую стоимость товара. Теперь комплект-полуторка из хлопка обойдется в 2000 рублей, хотя в прошлом году стоил 1700 рублей. Цена евронабора достигает 4300 рублей.

Первый зампред правительства Андрей Белоусов ранее провел заседание, которое коснулось ситуации с удорожанием социально значимых товаров. Федеральной антимонопольной службе (ФАС) вместе с Минсельхозом поручили проанализировать обоснованность повышения цен на товар компаниями-производителями.