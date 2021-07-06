Поставщики продуктов не успеют привить 60% работников

Поставщики продуктов и ритейлеры заявили, что не успеют привить от коронавируса 60% своих сотрудников. Они попросили мэрию Москвы увеличить срок вакцинации до 15 августа.

Правительства Москвы и Подмосковья объявили о проведении обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан. До 15 июля все организации торговли, транспорта и сферы услуг должны привить первым компонентом 60% своих работников.

Пока в некоторых компаниях прививки сделали лишь 20% сотрудников, сообщил «Коммерсант». Ассоциация «Русбренд», объединяющая The Coca-Cola Company, Danone и Nestle, предложила мэру столицы Сергею Собянину сдвинуть установленные сроки. Главу города попросили продлить период вакцинации до 15 августа или же не наказывать тех, кто не успеет выполнить требования.

Свое обращение ассоциация объяснила тем, что запись на прививку растянулась до августа, а число доступных препаратов сокращается. По словам источника издания, если раньше прививочные пункты делали укол в день обращения, то теперь период ожидания увеличился до трех недель. При этом, если организации не успеют привить сотрудников, то им грозит штраф от 50 до 300 тысяч рублей.