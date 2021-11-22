Поставщики предупредили о проблемах с товарами из-за кризиса на белорусской границе

Мировые производители обратились к российскому правительству с предупреждением в связи с приграничным кризисом в Белоруссии. В письме Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), направленном первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову, иностранные поставщики рассказали об огромных очередях на границе с Польшей.

На пропускном пункте «Бобровники» выстроилась линейка из грузовиков протяженностью в 25 километров. При этом время переезда выросло до 80 часов, тогда как один день задержки обходится примерно в 500 евро, передал содержание письма «Коммерсант».

«Сохранение сложившейся ситуации может существенным образом повлиять на цепочки поставок и доступность товаров для населения, особенно учитывая увеличивающийся грузооборот и повышенный спрос на продукцию в преддверии новогодних праздников», — выразили обеспокоенность в КСИИ.

Там же Белоусова попросили оказать содействие в логистике и подготовке к перенаправлению грузов через латвийскую границу.

Через границу с Польшей проходит примерно 10% импорта в РФ, включая необходимые товары. По автодорогам провозят большую часть грузов. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 21 ноября высказался, что польская сторона готова к тотальному закрытию границ с Белоруссией, в том числе и для поставщиков.