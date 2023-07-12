Общество 12 июля 2023, 12:03 Поставщики гаджетов повысят цены из-за ослабления курса рубля — СМИ «Известия»: цены на продукцию Apple и другую технику поднимут на 10% до конца лета piqsels

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До конца лета смартфоны и компьютеры Apple, а также техника других брендов может подорожать в среднем на 10%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Причиной подорожания гаджетов называют ослабление курса рубля. Собеседники издания полагают, что если курс доллара удержится на уровне 90-100 рублей, то в августе техника прибавит в цене. В первую очередь подорожают смартфоны, поскольку их покупают чаще, чем компьютеры.

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По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, цена может вырасти на 10-20% уже к концу июля. Это связано с прекращением поставок техники Apple по параллельному импорту. Кроме того, на ситуацию повлияет распродажа старых запасов гаджетов.

Ранее о росте цен на смартфоны предупреждал промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его словам, стоимость гаджетов вырастет во всем мире из-за повышения спроса на литий, который используется при их изготовлении. Он спрогнозировал рост цен на 15-20% в ближайший год.