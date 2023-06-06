06 июня 2023, 21:14
Поставку питьевой воды наладили в Новую Каховку
Сальдо: в Новую Каховку наладили поставку питьевой воды и продуктов
Власти Новой Каховки справляются с ЧС после разрушения Каховской ГЭС, поставка питьевой воды и продуктов налажена. Об этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале.
«Налажена поставка питьевой воды, продукты питания в городе есть. Затопленная территория города обесточена во избежание поражения населения электрическим током. Ожидается доставка электрогенераторов и помп для откачки воды», — написал он.
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Также людей эвакуируют из опасных мест. В первую очередь вывозят родителей с маленькими детьми. По словам Сальдо, сейчас Каховский магистральный канал еще наполнен водой, однако ожидается спад уровня воды в канале. Это произойдет по мере обмеления Каховского водохранилища, добавил Сальдо.
Врио губернатора Херсонской области отметил, что ситуация находится под контролем. Жители Новой Каховки сохраняют спокойствие и проявляют мужество в чрезвычайных обстоятельствах.
Каховская ГЭС получила серьезные повреждения после обстрелов. Расположенная рядом со станцией Новая Каховка была подтоплена. Сальдо ранее пообещал финансовую помощь всем пострадавшим от прорыва на Каховской ГЭС.
Владимир Сальдо
Разрушение Каховской ГЭС
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