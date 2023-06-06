Общество 06 июня 2023, 21:14 Поставку питьевой воды наладили в Новую Каховку Сальдо: в Новую Каховку наладили поставку питьевой воды и продуктов РИА «Новости»

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Власти Новой Каховки справляются с ЧС после разрушения Каховской ГЭС, поставка питьевой воды и продуктов налажена. Об этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в Telegram-канале.

«Налажена поставка питьевой воды, продукты питания в городе есть. Затопленная территория города обесточена во избежание поражения населения электрическим током. Ожидается доставка электрогенераторов и помп для откачки воды», — написал он.

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Также людей эвакуируют из опасных мест. В первую очередь вывозят родителей с маленькими детьми. По словам Сальдо, сейчас Каховский магистральный канал еще наполнен водой, однако ожидается спад уровня воды в канале. Это произойдет по мере обмеления Каховского водохранилища, добавил Сальдо.

Врио губернатора Херсонской области отметил, что ситуация находится под контролем. Жители Новой Каховки сохраняют спокойствие и проявляют мужество в чрезвычайных обстоятельствах.

Каховская ГЭС получила серьезные повреждения после обстрелов. Расположенная рядом со станцией Новая Каховка была подтоплена. Сальдо ранее пообещал финансовую помощь всем пострадавшим от прорыва на Каховской ГЭС.