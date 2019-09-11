Поставки вьетнамского риса в Россию могут ограничить
Россельхознадзор предупредил вьетнамских коллег о том, что ввоз их риса на территорию РФ может быть ограничен в случае повторного выявления карантинных объектов. Речь идет о многоядной мухе-горбатке, которая переносит холеру. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Уточняется, что ранее Россельхознадзор выявил в трех партиях вьетнамского риса (более 450 тонн) многоядную муху-горбатку, которая является карантинным объектом для Евразийского экономического союза.
В случае, если повторные нарушения будут выявлены, российская сторона будет вынуждена ввести временные ограничения на поставки.
«Вьетнамская сторона обещала направить официальный ответ в ближайшее время», — отметили в пресс-службе ведомства.