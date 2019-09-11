Поставки вьетнамского риса в Россию могут ограничить

Уточняется, что ранее Россельхознадзор выявил в трех партиях вьетнамского риса (более 450 тонн) многоядную муху-горбатку, которая является карантинным объектом для Евразийского экономического союза.

В случае, если повторные нарушения будут выявлены, российская сторона будет вынуждена ввести временные ограничения на поставки.

«Вьетнамская сторона обещала направить официальный ответ в ближайшее время», — отметили в пресс-службе ведомства.