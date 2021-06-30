Поставки «Спутника V» возобновили в Гватемалу

Россия в ближайшее время доставит в Гватемалу партию вакцины «Спутник V». Еще один борт с грузом придет в страну Центральной Америки в начале следующей недели.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) решил проблему с перебоями в поставке российской вакцины Гватемале. Об этом сообщил «Интерфакс».

«Еще один самолет с вакциной „Спутник V“ должен прибыть в Гватемалу на этой неделе. Еще один борт с грузом вакцины прибудет уже в начале следующей недели в рамках исполнения контрактных обязательств», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе РФПИ.

Ранее министр здравоохранения Гватемалы Амелия Флорес заявила, что страна до сих пор не получила восемь миллионов доз вакцины «Спутник V», за которые заплатила около 80 миллионов долларов в апреле этого года. В страну было доставлено только 150 тысяч доз. Всего Россия по контракту должна отправить 16 миллионов доз «Спутника V».

При этом перебои с поставками российской вакцины отсутствуют у Аргентины. Более 700 тысяч доз прибыли в страну накануне, сообщили в Twitter посольства Аргентины.

Вакцину «Спутник V» также начали производить в самой Аргентине Полномасштабное производство «Спутника V» в Аргентине планируется начать в июне.