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    11 сентября 2021, 16:12

    Поставки шампанского в Россию возобновятся с 15 сентября

    Анастасия Калинина

    С 15 сентября возобновятся поставки шампанского в Россию. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на Межпрофессиональный комитет вин Шампани.

    Поставки шампанского в Россию возобновятся с 15 сентября

    «Отмена приостановки экспорта является мерой восстановлений мира, которая усиливает наше желание не обращаться во Всемирную торговую организацию. Мы будем уважать новый закон», — сказал сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер.

    Он также уточнил, что не хотелось бы ставить россиян в неблагоприятное положение из-за приближения новогодних праздников. Барийер напомнил, что не менее 95% торговых домов приостановили поставки алкоголя в Россию. По его словам, отрасль в Шампани продает на российском рынке около 1,5 миллиона бутылок, или 0,5% от общего рынка. Тем не менее этот рынок имиджевый, на нем напиток продается по довольно высокой цене.

    Из ранее принятых в российский закон поправок следует, что в стране можно использовать термин «шампанское» только в отношении отечественной продукции. В результате импортируемая продукция попадает под категорию «игристое вино». Однако по мнению министра сельского хозяйства Франции Жюльена Денорманди, настоящее шампанское — только то, которое производится в Шампани.