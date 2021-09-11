Поставки шампанского в Россию возобновятся с 15 сентября

С 15 сентября возобновятся поставки шампанского в Россию. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на Межпрофессиональный комитет вин Шампани.

«Отмена приостановки экспорта является мерой восстановлений мира, которая усиливает наше желание не обращаться во Всемирную торговую организацию. Мы будем уважать новый закон», — сказал сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер.

Он также уточнил, что не хотелось бы ставить россиян в неблагоприятное положение из-за приближения новогодних праздников. Барийер напомнил, что не менее 95% торговых домов приостановили поставки алкоголя в Россию. По его словам, отрасль в Шампани продает на российском рынке около 1,5 миллиона бутылок, или 0,5% от общего рынка. Тем не менее этот рынок имиджевый, на нем напиток продается по довольно высокой цене.

Из ранее принятых в российский закон поправок следует, что в стране можно использовать термин «шампанское» только в отношении отечественной продукции. В результате импортируемая продукция попадает под категорию «игристое вино». Однако по мнению министра сельского хозяйства Франции Жюльена Денорманди, настоящее шампанское — только то, которое производится в Шампани.