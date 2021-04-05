Минсельхоз начал распределять поставки сахара

Минсельхоз совместно с производителями начал распределять поставки сахара. Каждый завод теперь будет иметь свою квоту на изготовление и продажу этого товара на рынке.

По данным пресс-службы Минсельхоза, сейчас ведомство занимается «распределением объемов поставок между производителями». Работа ведется совместно с Союзроссахаром.

«Участники рынка сахара работают с ритейлом как напрямую, так и через посредников. При этом все участвующие в соглашении [о стабилизации цен] сахарные заводы выразили готовность заключить контракты для прямых поставок в торговые сети», — привела сообщение министерства газета «Известия».

Источники издания пояснили, что теперь заводы будут изготавливать сахар по квотам. Каждый месяц предприятия будут производить тот объем продукции, который установило министерство. Ограничения будут складываться из потребностей покупателей на каждой отдельной территории, а также из объемов сахара, которые завод производил до введения квот.

Глава Института конъюнктуры аграрных рынков Дмитрий Рылько отметил, что теоретически новые правила могут позволить властям доводить субсидии до производителей. При этом непонятно, что будут делать заводы при нехватке сахара для выполнения обязательств. Кроме того, у некоторых производителей уже могут быть заключены договоры на поставки продукции.