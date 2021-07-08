Поставки пальмового масла в Россию резко выросли

Пальмового масла стали завозить больше в Россию в первой половине 2021 года. Поставки выросли, но при этом потребление этого продукта внутри страны осталось прежним.

По информации Федеральной таможенной службы (ФТС), только в июне ввоз растительных масел в страну вырос на 44,8%. За первую половину 2021 года импорт масла увеличился в 1,5 раза, уточнила «Российской газете» глава центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко.

Каждый год в Россию поставляют порядка миллиона тонн пальмового масла. Основным его потребителем является кондитерская отрасль. К 4 июля поставки сладостей за рубеж увеличились на 18%, если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года. Еще одна причина роста импорта пальмового масла — спрос у переработчиков

«По опыту знаю, что заключались контракты вперед. И рост, который мы сейчас видим, — отчасти отложенный спрос и следствие восстановления цепочек поставок, отчасти попытка закрыть риски возможного снижения поставок из-за продолжения пандемии», — пояснил партнер компании «НЭО Центр» Владимир Шафоростов.

Но в России увеличились поставки не только пальмового масла. В страну стали на 27% больше завозить рыбы, а также вырос ввоз сахара на 20%. При этом импорт мяса уменьшился на 17%.