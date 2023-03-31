Общество 31 марта 2023, 17:34 Поставки молочной продукции в Россию из Армении остановят с 5 апреля Россельхознадзор обратился к Армении о приостановке поставок молочной продукции РИА «Новости»

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Отсутствие гарантий безопасности экспортной молочной продукции со стороны ветеринарной службы Армении заставило Россельхознадзор потребовать приостановки сертификации этих товаров с 5 апреля, чтобы не допустить их продажи в России. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В пятницу, 31 марта, представители ветеринарных служб России и Армении обсудили результаты инспекции молокоперерабатывающих предприятий республики. Стороны пришли к выводу, что полученные данные плохие.

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Но изменить ситуацию ветеринарная служба Армении пока не может, как и гарантировать безопасность продукции для российских покупателей.

Россельхознадзор обратился в республиканское ведомство с просьбой с 5 апреля приостановить сертификацию молочных продуктов, предназначенных для продажи в Россию, на всех предприятиях страны.

Вопрос возобновления поставок стороны обсудят дополнительно после того, как в соседней республике проведут работу по устранению найденных нарушений.