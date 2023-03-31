31 марта 2023, 17:34
Поставки молочной продукции в Россию из Армении остановят с 5 апреля
Россельхознадзор обратился к Армении о приостановке поставок молочной продукции
Отсутствие гарантий безопасности экспортной молочной продукции со стороны ветеринарной службы Армении заставило Россельхознадзор потребовать приостановки сертификации этих товаров с 5 апреля, чтобы не допустить их продажи в России. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
В пятницу, 31 марта, представители ветеринарных служб России и Армении обсудили результаты инспекции молокоперерабатывающих предприятий республики. Стороны пришли к выводу, что полученные данные плохие.
Реклама
Но изменить ситуацию ветеринарная служба Армении пока не может, как и гарантировать безопасность продукции для российских покупателей.
Россельхознадзор обратился в республиканское ведомство с просьбой с 5 апреля приостановить сертификацию молочных продуктов, предназначенных для продажи в Россию, на всех предприятиях страны.
Вопрос возобновления поставок стороны обсудят дополнительно после того, как в соседней республике проведут работу по устранению найденных нарушений.
Армения
Россия
Продукты
Реклама
Реклама