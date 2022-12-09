Общество 09 декабря 2022, 03:26 Поставки алкоголя по параллельному импорту запустили в России «Известия»: стоимость поставленного в РФ по параллельному импорту алкоголя не изменилась РИА «Новости»

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Первые поставки иностранного алкоголя начались на прилавки российских магазинов по параллельным каналам. «Известиям» рассказали в одной из торговых сетей, что стоимость напитков пока не изменилась. В другой сети уточнили, что планируют запустить ограниченные продажи.

Представитель ритейлера уточнил, что анализировать изменение спроса пока рано, однако предпосылок для нехватки продукции сейчас нет.

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«Мы предлагаем покупателям алкогольную продукцию изготовителей разных стран, в том числе из России. Наименее доступными на рынке стали виски и французские коньяки», — объяснили в компании.

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В другой торговой сети подтвердили, что готовы ввозить спиртное без разрешения правообладателей.

«Будем ограниченно развивать параллельный импорт, ведь отечественные потребители пока не готовы отказаться от сильных иностранных брендов», — рассказал собеседник «Известий».

Федеральная таможенная служба не зафиксировала нарушений при параллельном импорте алкоголя.

Крупные торговые сети заранее запаслись отечественными и импортными европейскими игристыми винами, чтобы покрыть повышенный спрос перед новогодними праздниками. Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев заверил, что единичные ушедшие с рынка бренды заместят другими марками.