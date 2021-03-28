Поставивший памятник петербургской шаверме ответил на обвинения в вандализме

Владелец петербургской закусочной «Раш Лаваш» Роман Мутик отреагировал на обвинения в вандализме из-за памятника шаверме, появившегося на фасаде заведения. Мутик рассказал «360», что для петербуржцев «шаверма — это больше, чем еда». А если памятник прикажут убрать, его готовы разместить в других районах города.

Арт-объект появился на этой неделе на фасаде дома № 106 по Школьной улице. Он изображает руку, держащую шаверму. Под ней прикреплена гранитная табличка со словами «питерской шаверме».

Мутик сообщил, что считает эту закуску одним из неофициальных символов города.

«Хотелось сделать масштабное событие для горожан», — пояснил собеседник.

Привлечь внимание ему удалось: многие приезжают, чтобы сфотографироваться с горельефом. Все, с кем пообщался Мутик, рассказали, что им очень нравится его задумка.

Однако власти города считают иначе. В администрации Петербурга назвали установку объекта «актом вандализма и рекламы со стороны предприятия общественного питания».

Мутик ожидает, что официальные претензии поступят в понедельник, 29 марта. По его словам, памятник находится на частной территории.

Он надеется «решить вопрос мирно», чтобы инсталляция осталась на своем месте.

«Посмотрим, что скажет администрация. Если надо будет что-то согласовать, мы постараемся это сделать», — добавил владелец закусочной.

Если же памятник все-таки снимут, то есть желающие разместить его у себя, в других районах города, сообщил Мутик.

«К нам много кто обращался», — сказал владелец заведения.

«Памятнику в Санкт-Петербурге точно быть. И он также будет продолжать радовать жителей нашего города», — уверен собеседник «360».