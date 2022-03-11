Постановление о запрете проверок бизнеса в 2022 году подписали в России

В России до конца 2022 года будет действовать мораторий на проведение проверок бизнеса. Постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин 10 марта, сообщили на сайте кабмина.

Плановые проверки сохранят «только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности». Внеплановый контроль допускается только в исключительных случаях: когда речь идет об угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью людей, угрозе обороне страны и безопасности государства, угрозе возникновения природных ЧС. Такие проверки должны быть согласованы с органами прокуратуры. Еще одно условие для них — поручение президента и правительства РФ.

Это одна из мер по обеспечению устойчивости экономики и снижению нагрузки на предпринимателей в условиях санкций. Закон о комплексе мер социальной и экономической поддержки в сложных экономических условиях, который подписал президент России Владимир Путин, также разрешил правительству проводить дополнительную индексацию страховых пенсий и дополнительных выплат пожилым в течение всего 2022 года.

Кроме того, россиянам также хотят предоставить кредитные каникулы на взятые до весны 2022 года займы. Оформить их смогут жители страны, у которых официальный доход снизился на 30%, а также предприятия малого и среднего бизнеса из специального списка отраслей.