Батурину больше не ищут. Суд отменил постановление о розыске

Городской суд Элисты отменил постановление о розыске вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Материалы дела о клевете направлены в мировой суд для рассмотрения по существу.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на второго фигуранта дела Эренцена Манжеева, Элистинский городской суд отменил постановление, потому что Елена Батурина «представила в апелляцию нотариально заверенное заявление о рассмотрении этого уголовного дела в свое отсутствие».

Манжеев добавил, что только рад такому решению, так как «мировой судья сможет вынести справедливый приговор по этому делу» и восстановит его репутацию и честное имя.

Ранее Эренцен Манжеев написал заявление в мировой суд № 6 города Элисты. Он требовал привлечь предпринимательницу Батурину к уголовной ответственности за клевету. После того как Елена Батурина пять раз не пришла на заседание, мировой судья объявила ее в розыск с обязательством явиться в суд.