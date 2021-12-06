Пост Володина в Теlеgrаm о QR-кодах набрал миллион просмотров

Спикер Госдумы Вячеслав Володин разместил в своем Telegram-канале пост, посвященный инициативе правительства по введению в России системы QR-кодов. В момент публикации запись набрала более миллиона просмотров.

Комментариев под постом уже набралось свыше 722 тысяч, из них более 250 тысяч пользователи оставили менее чем за сутки.

Володин рассказал о QR-кодах 24 ноября, проинформировав подписчиков о намерении Госдумы обсудить законопроекты об их введении. Документы рассмотрят на площадке трех комитетов и во всех фракциях нижней палаты парламента.

Сам спикер признался, что не ожидал такого количества откликов. Володин заявил, что постарается изучить все оставленные пользователями комментарии.

QR-коды планируют сделать обязательными в общественных местах и на транспорте. Их будут выдавать прошедшим вакцинацию от коронавируса, переболевшим COVID-19 и обладателям медотвода от прививки. Код не понадобится при посещении аптек и продуктовых магазинов.