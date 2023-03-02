02 марта 2023, 17:54
Пост исполняющего обязанности ректора ННГУ имени Лобачевского занял Олег Трофимов
Директор «Нижегородского научно-образовательного центра» Олег Трофимов занял пост исполняющего обязанности ректора ННГУ имени Лобачевского. Об этом сообщило ИА «Время Н».
Приказ о назначении Трофимова на пост подписал глава Минобрнауки Валерий Фальков. Директор Нижегородского НОЦ будет исполнять обязанности ректора не более пяти лет.
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Отмечается, что 1 марта Минобрнауки расторгло трудовой договор с предыдущим ректором ННГУ Еленой Загайновой.
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