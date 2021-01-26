Пост доктора Мясникова удалили из Instagram за стих Гумилева
Об этом Мясников написал в своем в Telegram-канале. Он отметил, что в удаленном посте была видеозапись, на которой доктор цитировал стихотворение Николая Гумилева «Занзибарские девушки».
«Вот и Гумилев не угодил», — написал Мясников.
Он также процитировал строки, которые могли не понравится администрации социальной сети.
«Видимо, из-за строк «Жирные женщины Габеша, // Хитрые и злые сомалийки // И грязные поденщицы Каффы», — пояснил он.
Врач предположил, что эту цитату могли воспринять как оскорбление темнокожих. Мясников добавил, что считает себя «патологическим интернационалистом». Он также рассказал историю, которая произошла с ним во время работы в американском госпитале. Мясников отметил, что назвал одну из темнокожих медсестер дурой — в ответ она заявила, что он стал обзываться только из-за ее цвета кожи. Мясников отметил, что назвал ее дурой только потому, что она дура, и подчеркнул, что будь у нее зеленая кожа, он все равно назвал бы ее «зеленой дурой».