Посредник Подмосковья

В июле 2018 года в Подмосковье начали работать сельские старосты. Уже сейчас они помогают городским округам находить взаимопонимание между местными жителями и властями.

Задача старост

В июле 2018 года заработал закон «О старостах сельских населенных пунктов в Московской области». Документ определяет обязанности старост и правовое поле, в рамках которого они могут работать. «Должности» раздает Совет депутатов городского округа.

Старосты нужны Подмосковью, так как понятие «городской округ» не предполагает поселенческого уровня власти. Таким образом, структура является связующим звеном. Уже сейчас на территории области работают более 3,5 тысячи старост.

Их задача в том, чтобы обеспечивать связь между властью и жителями сельских поселений. Структура должна оперативно доводить до местного руководства информацию о проблемах, а также обеспечивать их решение.

Старосты работают не за просто так. Власти приняли закон, чтобы поощрять их деятельность. Для этого изготовили специальные знаки отличия, и теперь органы местного самоуправления могут вручать их, чтобы отметить достижения старост.

Источник фото: телеканал «360»

«Глас народа»

Результаты работы старост уже видны. Они помогли благоустроить территории, тщательно следят за деятельностью газо- и энергоснабжающих организаций и транспортных предприятий, а также организовали встречи жителей с руководителями этих компаний.

Например, в Мытищах старосты собрали жалобы жителей и направили их в территориальные управления окружной администрации. Теперь их изучат и включат в список работ, если посчитают, что эти проблемы действительно существенны.

В 2017 году, после Первого гражданского форума сельских старост, в Рузском городском округе создали целый совет старост. Структура до сих пор занимается тем, что воплощает в жизнь просьбы местных жителей.

Во многих селах Подмосковья старосты уже сделали много полезного для инфраструктуры. В деревне Чернево (Зарайск) силами структуры построили спортивную площадку, а в Андреевке (Солнечногорск) — благоустроили тротуар. Коломенский городской округ, а именно деревня Туменское, благодаря «гласу народа» получила детскую площадку и информационный стенд. Кроме того, старосты принимали участие в борьбе с борщевиком.

Работа в Серебряных Прудах

Каждый год в селе Крутое городского округа Серебряные Пруды, где работают 75 старост, организуют субботник по благоустройству территории возле памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны. А в селе Подхожее в 2019 году отремонтировали дороги на улицах: Советской, Прудской и Большая Слобода.

Источник фото: телеканал «360»

На этом изменения в Серебряных Прудах не закончились. В селе Глубокое староста организовывает и принимает участие в озеленении территории.

Старосту села Мочилы зовут Владимир Стрелков. Он обеспечивает связь властей с жителями, отслеживает решение проблем и отвечает на вопросы. Также Стрелков придумывает развлечения для жителей.

В интервью «360» он рассказал о своей работе. Раньше одну из дорог в деревне сложно было назвать дорогой, потому что была крошечная тропинка, засыпанная землей. По его словам, уже шесть-семь лет вместо земли лежат плиты, по которым можно ходить без ущерба для здоровья.

Кроме того, на улицах не было фонарей. Благодаря инициативе Стрелкова появились новые столбы и свет.

Источник фото: телеканал «360»

Старостой Стрелкова выбрали, как ему кажется, потому что он лучше всех контактировал с администрацией. Ведь именно она помогала в решении насущных вопросов и проблем.

Люди видели, что мы контактируем постоянно с администрацией, она идет нам на уступки и делает то, что люди хотят. Если у меня с администрацией хорошей контакт, в итоге люди поняли, что у них такого контакта нет, поэтому выбрали меня, чтобы решал эти вопросы Владимир Стрелков.

Владимир Стрелков живет в уютном домике на улице Южной, выращивая цветы и овощи. Именно туда 6 сентября заглянул на чай губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В гости к Стрелкову пришли и другие старосты. Они рассказали губернатору о своей работе и сложностях, с которыми сталкиваются.