Посольство в США предупредило журналистов из России о возможных провокациях

Посольство России в Соединенных Штатах посоветовало российским журналистам, приезжающим в США на работу, опасаться провокаций со стороны американских властей. Они относятся к россиянам предвзято.

«Рекомендуем работникам российских СМИ, прибывающим в США, учитывать предвзятое отношение к ним американских властей, высокую вероятность провокационных действий», — сказано в заявлении российского посольства в Facebook.

Дипломаты считают, что таким образом власти США ищут повод обвинить россиян во внутренних делах Штатов.

Дипмиссия осудила допрос силовых структур США журналиста канала RT Константина Рожкова. Он сообщил, что все это произошло в аэропорту Нью-Йорка. Около часа он отвечал на вопросы о своей профессиональной деятельности.

Российские дипломаты призвали Штаты отказаться от «практики дискриминации журналистов из-за их гражданской принадлежности». Дипломаты подчеркнули, что рассматривают действия американских властей как «грубую попытку оказать давление на представителя прессы». Посольство РФ потребовало от Госдепартамента разъяснить ситуацию.