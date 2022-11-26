Общество 26 ноября 2022, 08:37 Посольство в США назвало вмешательством в дела России критику закона об ЛГБТ Посольство: критика закона об ЛГБТ властями США — вмешательство в дела России РИА «Новости»

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Критика американских политиков в адрес принятого в России закона о запрете пропаганды ЛГБТ является вмешательством во внутренние дела страны. Заявление об этом появилось в официальном Telegram-канале посольства РФ в США.

В дипмиссии потребовали от Штатов уважать выбор россиян, придерживаться нравственных ориентиров, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе гражданской идентичности в России.

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«Рассматриваем подобные заявления как грубое вмешательство в наши внутренние дела. Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей», — подчеркнули дипломаты.

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Представители посольства добавили, что Россия открыто говорит о своем неприятии попыток западных стран во главе с США навязать другим свои «псевдолиберальные и извращенные» представления о правах человека.

Ранее Госдума единогласно приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ. Согласно документу, штрафы за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений составят до пяти миллионов рублей, а за пропаганду педофилии — до 10 миллионов рублей.

Глава Госдепа Энтони Блинкен после этого призывал авторов законопроекта отозвать его.