Над посольством США в Москве подняли флаг ЛГБТ

Радужный флаг вывесили на территории посольства США в Москве в знак поддержки ЛГБТ-движения. Фотографии дипломатическое ведомство опубликовало на своей странице в Instagram.

«Сегодня посольство США в России чествует флаг гордости ЛГБТИ+ во время празднования PrideFlagDay», — говорится в сообщении.

Дипломаты напомнили, что июнь считается месяцем гордости, который призван подчеркнуть, что каждый человек заслуживает жизни, свободной от ненависти, предубеждений и преследований.

Как напомнило РИА ФАН, в прошлом году сотрудники посольства тоже вывешивали радужный флаг. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о законе, запрещающем пропаганду нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.

Тогда же Владимир Путин пошутил, что посольство США флагом показало, кто там работает. При этом он отметил, что в России никогда не будет дискриминации по расовому признаку, сексуальной ориентации или национальности.