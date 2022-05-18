Посольство США в Москве намерено выделить средства на «укрепление взаимопонимания» с россиянами

Посольство США в Москве готово выделить до 250 тысяч долларов на «укрепление связей и взаимопонимания» между американцами и россиянами. Об этом написал RT.

В ведомстве отметили что разрыв контактов с россиянами в текущей ситуации «не отвечает долгосрочным интересам» США.

"Отдел печати и культуры [посольства США] в Москве рассмотрит предложения о реализации проектов, направленных на укрепление связей и взаимопонимания между американцами и россиянами посредством конкретных проявлений сотрудничества между ними», — говорится в описании гранта.

В первую очередь речь идет о расширении доступа к информации и повышении медиаграмотности россиян, а также проекты, направленные на понимание гражданами РФ «американских ценностей» и принципов демократии.