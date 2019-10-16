  • Посольство США объяснило статус высаженных в Северодвинске дипломатов

    16 октября 2019, 20:12

    Анатолий Минкин

    Высаженные из поезда в Северодвинске американские дипломаты находились в официальной поездке в Архангельскую область. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря американской дипмиссии Ребекки Росс.
    Посольство США объяснило статус высаженных в Северодвинске дипломатов

    При этом там отметили, что сотрудники посольства предупреждали российское министерство обороны о своей поездке.

    СМИ: трех американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

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    Ранее «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщил, что трех американских дипломатов вывели из поезда Ненокса-Северодвинск после проверки документов. Это произошло еще в минувший понедельник, 14 октября.

    В группу дипломатов входили: военно-морской атташе при американском посольстве США Уильям Уитсетт, атташе при посольстве США Джерри Арриола Энтони, а также американский военный атташе полковник Д. С. Данн.

    После проверки паспортов американских граждан отпустили.

    Село Ненокса — это режимная территория, куда иностранных граждан пускают только по документам. У сотрудников американского посольства необходимых бумаг при себе не оказалось. Там располагается государственный морской полигон ВМФ России.