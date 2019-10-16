Посольство США объяснило статус высаженных в Северодвинске дипломатов

При этом там отметили, что сотрудники посольства предупреждали российское министерство обороны о своей поездке.

СМИ: трех американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске Подробнее

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на свой источник сообщил, что трех американских дипломатов вывели из поезда Ненокса-Северодвинск после проверки документов. Это произошло еще в минувший понедельник, 14 октября.

В группу дипломатов входили: военно-морской атташе при американском посольстве США Уильям Уитсетт, атташе при посольстве США Джерри Арриола Энтони, а также американский военный атташе полковник Д. С. Данн.

После проверки паспортов американских граждан отпустили.

Село Ненокса — это режимная территория, куда иностранных граждан пускают только по документам. У сотрудников американского посольства необходимых бумаг при себе не оказалось. Там располагается государственный морской полигон ВМФ России.