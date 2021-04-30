Посольство сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших в конфликте между Киргизией и Таджикистаном

Среди пострадавших в конфликте между Киргизией и Таджикистаном нет россиян. На территории Киргизии проживают несколько десятков тысяч граждан России.

«Сведений о том, что среди пострадавших могут быть российские граждане, пока не поступало», — сообщили ТАСС в посольстве России в Бишкеке.

Ситуация в районе спорного водозабора «Головной», расположенного на границе двух государств, обострилась 28 апреля. Все началось со стычки местных жителей, но позже она переросла в вооруженное столкновение между военнослужащими Киргизии и Таджикистана. Вечером 29 апреля страны договорились о прекращении огня и отводе воинских подразделений. В ходе конфликта пострадали сотни людей, около 20 человек погибли.

Вечером того же дня страны договорились об отводе войск и о создании рабочей группы по разрешению конфликта. Однако 30 апреля в некоторых районах возобновилась перестрелка. Во время перестрелки ранили киргизского милиционера.

Позже Киргизия обвинила таджикских военных в похищении главы села, когда он отправился выяснять информацию о гибели двух своих сограждан. Из зоны конфликта на границе с Таджикистаном эвакуированы более семи тысяч жителей Киргизии.