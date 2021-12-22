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    22 декабря 2021, 11:30

    Посольство России в США перечислило условия, которые снизят напряжение на Украине

    Максим Зинкин

    Отказ от создания военного плацдарма на границах России и исключение расширения НАТО на восток помогут снизить градус напряжения на Украине. Об этом заявило посольство РФ в США.

    Посольство России в США перечислило условия, которые снизят напряжение на Украине

    Ранее представитель Государственного департамента Нед Прайс, упрекнул Москву в эскалации конфликта на Украине.

    «Призываем Госдепартамент не сваливать с больной головы на здоровую. Для деэскалации США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм на границах нашей страны», — говорится в заявлении посольства, опубликованном на странице в Twitter.

    Ведомство перечислило условия, которые помогут снизить градус эскалации. Среди них указаны принятие обязательств исключить дальнейшее расширение НАТО на восток, отказ от приема в альянс ранее входивших в СССР государств. Не использовать их инфраструктуру для ведения любой военной деятельности, не развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

    Это позволило бы снизить опасную напряженность в Европе и выйти на заключение договоренностей о гарантиях равной и неделимой безопасности, добавили в посольстве.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если НАТО продолжит свое расширение и силы альянса появятся на Украине, то подлетное время российских ракет сократится до 7-10 минут.