Посольство РФ ждет от США объяснений по задержанию экс-главы «Курортов Северного Кавказа»

Российское посольство из СМИ узнало о задержании в США бывшего замглавы российского Олимпийского комитета и экс-главы «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова. Теперь дипмиссия требует объяснений.

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«Из сообщений в прессе узнали о задержании в штате Флорида Билалова. Извещений о произошедшем от местных властей не получали. В адрес Госдепа направлен соответствующий запрос. Ожидаем реакции», — сказали в посольстве, передает РИА «Новости».

Сообщение о задержании Билалова появилось в газете Miami Herald. Говорилось, что экс-главу «Курортов Северного Кавказа» и вице-президента российского Олимпийского комитета — Билалова — задержала иммиграционная служба США в его доме в Майами.

О незаконной деятельности Билалова в США ничего неизвестно. Однако он успел отличиться в России — Билалов связан со скандалом вокруг строительства олимпийских трамплинов, отметила «Газета.ru». Его даже критиковал Владимир Путин в 2013 году, так как именно компания Билалова — «Курорты Северного Кавказа» — отвечала за проект, напомнил сайт «Утро.ru». Тогда контору бизнесмена отстранили от реализации проекта, поручив это дело Сбербанку.

Против предпринимателя возбудили уголовного дело о злоупотреблении полномочиями. Он вместе с братом Магомедом уехал за границу.