Посольство РФ пообещало помощь задержанному в США россиянину. Его обвиняют в киберпреступлени

В посольстве РФ заявили, что в курсе задержания в США россиянина, которого обвиняют в киберпреступлении. Российские дипломаты в ближайшее время намерены оказать юноше всю необходимую помощь.

Представители дипмиссии в ближайшее время планируют связаться с Егором Крючковым, чтобы выяснить детали произошедшего. Также российские дипломаты заявили, что помогут Егору Крючкову, сообщает РИА «Новости».

Ранее в Министерстве юстиции США сообщили о задержании 27-летнего россиянина Егора Крючкова. Его подозревают в сговоре с целью совершения киберпреступления на территории Америки.

По мнению американского ведомства, Егор Крючков вместе с сообщником пытался подкупить сотрудника компании, чтобы загрузить вредоносное программное обеспечение в систему этой организации. В заявлении американского минюста сообщается, что скаченной базой данных россиянин планировал шантажировать компанию и вымогать у них деньги.

По предварительной информации, Егор Крючков предложил работнику компании в Неваде взятку в один миллион долларов.