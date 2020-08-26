Посольство РФ пообещало помощь задержанному в США россиянину. Его обвиняют в киберпреступлени
Представители дипмиссии в ближайшее время планируют связаться с Егором Крючковым, чтобы выяснить детали произошедшего. Также российские дипломаты заявили, что помогут Егору Крючкову, сообщает РИА «Новости».
Ранее в Министерстве юстиции США сообщили о задержании 27-летнего россиянина Егора Крючкова. Его подозревают в сговоре с целью совершения киберпреступления на территории Америки.
По мнению американского ведомства, Егор Крючков вместе с сообщником пытался подкупить сотрудника компании, чтобы загрузить вредоносное программное обеспечение в систему этой организации. В заявлении американского минюста сообщается, что скаченной базой данных россиянин планировал шантажировать компанию и вымогать у них деньги.
По предварительной информации, Егор Крючков предложил работнику компании в Неваде взятку в один миллион долларов.