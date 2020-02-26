Посольство РФ напомнило Лондону о правах дипломатов из-за долга
На сайте правительства опубликован список долгов посольств разных стран. Российская дипмиссия не заплатила 5,7 миллионов фунтов.
Дипломаты отметили, что согласно исключениям Венской конвенции, они освобождены от уплаты налогов и пошлин, в том числе сборов за въезд в центр Лондона.
При этом они уважают законы и правила страны пребывания, в особенности «соблюдение режима парковки въезда в места, где установлены ограничения».
В список задолженности диппредставительств попали 83 страны. Первую строчку злостных неплательщиков возглавляет США, которые должны Лондону около 12 миллионов фунтов.
Пока в Лондоне взымают плату за въезд в центр города, в России с 1 июля сделали парковку бесплатной для людей со всеми группами инвалидности. Раньше парковаться бесплатно могли только инвалиды I и II групп.