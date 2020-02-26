Посольство РФ напомнило Лондону о правах дипломатов из-за долга

Российские дипломаты напомнили, что не должны платить налоги и пошлины, работая в других странах. Так посольство РФ в Великобритании отреагировало на слухи о своей огромной задолженности перед Лондоном.

На сайте правительства опубликован список долгов посольств разных стран. Российская дипмиссия не заплатила 5,7 миллионов фунтов.

Дипломаты отметили, что согласно исключениям Венской конвенции, они освобождены от уплаты налогов и пошлин, в том числе сборов за въезд в центр Лондона.

При этом они уважают законы и правила страны пребывания, в особенности «соблюдение режима парковки въезда в места, где установлены ограничения».

В список задолженности диппредставительств попали 83 страны. Первую строчку злостных неплательщиков возглавляет США, которые должны Лондону около 12 миллионов фунтов.

Пока в Лондоне взымают плату за въезд в центр города, в России с 1 июля сделали парковку бесплатной для людей со всеми группами инвалидности. Раньше парковаться бесплатно могли только инвалиды I и II групп.