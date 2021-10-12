Российские и словенские болельщики после матча сборных в Мариборе устроили небольшую стычку, но это не была серьезная драка. Об этом заявил советник посланника посольства РФ в Словении Алексей Погонин.

Дипломат уточнил, что после того, как информация о конфликте футбольных фанатов появилась в соцсетях, посольство связалось с местными властями, сообщил Life.

«В полиции нам подтвердили, что была небольшая стычка вчера вечером и одному из наших болельщиков были нанесены легкие увечья. Ничего серьезного не было», — сказал Погонин.

По его словам, пострадавшему оказали медицинскую помощь, после чего болельщики уехали в Россию.

«Никакой серьезной потасовки, драки, по нашей информации, не было», — подчеркнул он.

Погонин отметил, что никто из болельщиков не обращался в посольство. Вопросы о возбуждении дела по факту потасовки дипмиссия держит на контроле и находится в контакте с местными властями.

Информация об избиении российского болельщика в Мариборе появилась в Twitter. Автор сообщения заявил, что драка произошла после отборочного матча на ЧМ-2022, на котором Россия одержала победу со счетом 2:1. По данным микроблогера, пострадавшего доставили в больницу с переломами.