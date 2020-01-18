Посольство Польши поблагодарило МИД за признание несвободы Варшавы

Посольство Польши в России поблагодарило МИД за признание того, что Красная Армия не принесла полякам свободы. Дискуссия с МИД произошла в Twitter.

Перепалка началась с того, что посольство 17 января в годовщину освобождения Варшавы в 1945 году опубликовало пост о том, что сталинский режим принес в страну террор, преступления и чрезмерную эксплуатацию. При этом дипломаты заявили, что уважают кровь, которая была пролита в борьбе с нацизмом. В заключение польское представительство заявило, что Красная Армия «освободила Варшаву», но «не принесла свободы».

На это официальный аккаунт МИД России в Twitter ответил польскому посольству, что Красная Армия спасла жизни, а свободу нужно было отстаивать самим.

«Дождались официального подтверждения что вступление Красной Армии в 45-м не было связано с приходом в Польшу свободы. Это верный шаг в сторону совместной правду о 1945 годе. Спасибо», — написали в ответ польские дипломаты.

Дальнейшего ответа от МИД не последовало. Официальный представитель министерства Мария Захарова сказала Telegram-каналу «Подъем», что ведомство готовит разъяснение.

17 января считается днем освобождения Варшавы. Красная Армия вошла в столицу Польши в результате Варшавско-Познанской наступательной операции. Власти Польши не отмечают годовщину освобождения Варшавы.