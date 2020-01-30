Посольство назвало последствия для США от санкций против России

США с помощью санкций не смогут изменить политику России, зато наносят ущерб собственным интересам, подрывая взаимовыгодное сотрудничество. Такое заявление сделали в посольстве России в США после объявления о новых санкциях.

«В Вашингтоне по-прежнему верят в то, что путем ограничительных мер смогут подорвать те положительные изменения, которые происходят в Крыму с момента воссоединения с Российской Федерацией. Не могут смириться с успехами российских властей по всестороннему развитию этого региона, в частности реализацией масштабного инфраструктурного проекта по запуску прямого автомобильного и железнодорожного сообщения с полуостровом», — отметили в посольстве.

Дипмиссия назвала расширение санкций обострением двусторонних отношений. По словам представителей посольства, такими шагами авторы ограничений вредят только себе.

США 29 января расширили санкционный список, включив в него восемь граждан Украины и России, а также компанию «Гранд Сервис Экспресс», оператора поездов дальнего следования. Под санкции попали, в том числе, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев и премьер Крыма Юрий Гоцанюк, в отношении них действуют также ограничения Евросоюза.

Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.