Посольство и консульство Нидерландов в России частично приостановили деятельность

Деятельность посольства Нидерландов в Москве и генконсульства в Санкт-Петербурге частично приостановлена. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Спецоперация которую Россия ведет в Украине, означает также то, что посольство Нидерландов в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге вынуждены приостановить часть своей деятельности, пока эта операция не прекратится. Сейчас не может быть и речи о нормальных отношениях с российским режимом», — поясняется в заявлении дипмиссии.

При этом отмечается, что Нидерланды продолжают искать возможности для диалога с россиянами.