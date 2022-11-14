Общество 14 ноября 2022, 22:51 Посольство ДНР в Москве начали переделывать в представительство МИД ДНР: посольство в Москве начали реорганизовывать в представительство РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Донецкой Народной Республики начали работы по реорганизации посольства в Москве в представительство. Об этом ТАСС сообщила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

«На данный момент осуществляются меры по реорганизации посольства в представительство Донецкой Народной Республики в городе Москве, поскольку деятельность представительств субъектов в столице является обычной практикой для Российской Федерации», — отметила Никонорова.

Реклама

Работа представительства будет продолжена в новом формате, его цель — выстраивание социальных и экономических взаимоотношений с федеральным центром.

Реклама

Структуру правительства ДНР реформируют, ответственных за развитие республики чиновников наделят необходимыми полномочиями, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. Сотрудников, которые недобросовестно выполняют свои функции или «прикрываются бумажками» призовут к ответственности вплоть до увольнения.

Пушилин призвал искоренить «чиновничий произвол» в республике. Врио главы региона заявил, что нужно упростить бюрократию, которая мешает решать проблемы граждан.