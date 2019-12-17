Посол Великобритании рассказал о состоянии Скрипалей

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которых отравили в Солсбери в 2018 году, живы. Сейчас они находятся под защитой правительства Великобритании.

Об этом рассказал посол Великобритании в России Лори Бристоу. Его слова процитировал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

«Им было передано приглашение российского посольства о встрече. Они не захотели его принять. И их можно понять», — привел его слова журналист.

По информации властей Великобритании, Скрипалей отравили 4 марта 2018 года веществом, которое разработали в СССР. Речь идет о нервно-паралитическом яде «Новичок». Правительство считает, что за отравлением Сергея и Юлии стоят сотрудники ГРУ (ныне Главное управление Генерального штаба РФ) Руслан Боширов и Александр Петров. Россия отрицает свою причастность к отравлению семьи Скрипалей.