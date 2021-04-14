Посол США встретился с помощником Путина

Встреча помощника президента России Юрия Ушакова и посла США Джона Салливана прошла в среду, 14 апреля. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на министерство иностранных дел России.

По данным ведомства, встречу инициировала российская сторона и пригласила руководителя американской дипмиссии.

В ходе беседы дипломат получил предупреждение, что если Вашингтон намерен принять новые санкции после заявления президента США Джо Байдена о намерении улучшить отношения между двумя странами, то реакция Москвы будет решительной.

В минувший вторник президент России Владимир Путин побеседовал с американским лидером Джо Байденом по телефону. Как сообщила пресс-служба Кремля, переговоры прошли по инициативе Белого дома.

В ходе беседы Байден подтвердил приглашение президента России принять участие в Климатическом саммите, а также высказал заинтересованность по нормализации отношений между двумя странами и взаимодействия по острым проблемам.

Для обсуждения этих вопросов президент США предложил в ближайшей перспективе провести личную встречу на высшем уровне.

Пресс-служба Белого дома уточнила, что Джо Байден предложил Владимиру Путину провести двусторонний саммит в третьей стране.