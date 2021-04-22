Посол США в Москве выехал из своей резиденции с багажом

Посол США в Москве Джон Салливан покинул свою резиденцию Спасо-хаус с чемоданами. Предположительно, он поехал в аэропорт, чтобы улететь в Вашингтон.

В автомобиль посла загрузили три чемодана, сообщил ТАСС, корреспондент которого стал свидетелем сборов Салливана.

Джону Салливану 16 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рекомендует дипломату «отправиться в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». Как сообщила «Газета.ru», посол сначала отказался уезжать из России, однако после изменил свое решение. Обратно в Москву он вернется через несколько недель.

Напряженность между Россией и США стала усиливаться после введения новых санкций администрации Джо Байдена против Москвы. Ограничения коснулись 32 юридических и физических лиц из России. Вашингтон выслал 10 дипломатов из страны, на что Россия ответила тем же. США также запретили своим компаниям вкладываться в российский государственный долг путем скупки облигаций на первичном рынке, выпущенных после 14 июня 2021 года.