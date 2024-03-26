Общество 26 марта 2024, 17:21 Посол США Трейси оставила запись в книге соболезнований МИД по поводу теракта в Crocus City Hall

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Посол США в России Линн Трейси написала слова поддержки в книге соболезнований в память о жертвах теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Книга находится в здании МИД России. На видео, опубликованном телеканалом, Линн Трейси написала что-то в книге.

Отмечается, что в книге оставили свои записи и послы других государств.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС закончили аварийно-спасательные работы в Crocus City Hall.

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