26 марта 2024, 17:21
Посол США Трейси оставила запись в книге соболезнований МИД по поводу теракта в Crocus City Hall
Посол США в России Линн Трейси написала слова поддержки в книге соболезнований в память о жертвах теракта в Crocus City Hall. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Книга находится в здании МИД России. На видео, опубликованном телеканалом, Линн Трейси написала что-то в книге.
Отмечается, что в книге оставили свои записи и послы других государств.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС закончили аварийно-спасательные работы в Crocus City Hall.
Международные отношения
Стрельба в Crocus City Hall
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