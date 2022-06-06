Посол Салливан допустил закрытие посольств в Москве и Вашингтоне

Россия и США могут закрыть свои посольства, но это стало бы ошибкой, заявил американский посол в Москве Джон Салливан. По его словам, в Штатах не хотят идти на это.

«Могут [закрыть посольства], есть такая вероятность. Хотя я считаю, что это было бы большой ошибкой», — сказал Салливан в интервью ТАСС.

По его словам, он может представить только одну причину, по которой Штаты были бы вынуждены закрыть свое посольство: если бы продолжение работы дипмиссии было небезопасно.

«Мы три месяца находимся в ситуации полностью, как мне представляется, измененных взаимоотношений», — добавил Салливан.

По мнению посла, сторонам важно сохранить работу диппредставительств и продолжать диалог. Полный разрыв связей между странами он назвал невозможным.