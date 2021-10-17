Новый российский газопровод «Северный поток — 2» готов к запуску, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. По его словам, для запуска ожидается только разрешение от властей Германии.

Дипломат подчеркнул, что после получения окончательного решения от ФРГ поставки газа будут осуществляться по этому трубопроводу, сообщило РИА «Новости».

Келин уточнил, что увеличение в этом году поставок российского газа через ГТС Украины сверх контрактных обязательств по транзиту составляет 10%, поэтому если Германия оперативно не даст добро на запуск проекта, российская сторона не сможет сделать что-то большее в этом вопросе.

«Оборудование этого трубопровода (украинской ГТС — прим. ред.) никогда не проходило модернизацию и реконструкцию, так что использовать его просто опасно», — подчеркнул он в интервью Би-би-си.

Также Келин назвал чепухой мнение ряда западных политиков о том, что «Северный поток — 2» является для России инструментом политического давления.