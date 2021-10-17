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    17 октября 2021, 13:43

    Посол России в Великобритании заявил о готовности к запуску «Северного потока — 2»

    Посол РФ Андрей Келин: для запуска «Северного потока — 2» нужно только окончательное решение Германии

    Ольга Назаркина

    Новый российский газопровод «Северный поток — 2» готов к запуску, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. По его словам, для запуска ожидается только разрешение от властей Германии.

    Посол России в Великобритании заявил о готовности к запуску «Северного потока — 2»

    Дипломат подчеркнул, что после получения окончательного решения от ФРГ поставки газа будут осуществляться по этому трубопроводу, сообщило РИА «Новости».

    Келин уточнил, что увеличение в этом году поставок российского газа через ГТС Украины сверх контрактных обязательств по транзиту составляет 10%, поэтому если Германия оперативно не даст добро на запуск проекта, российская сторона не сможет сделать что-то большее в этом вопросе.

    «Оборудование этого трубопровода (украинской ГТС — прим. ред.) никогда не проходило модернизацию и реконструкцию, так что использовать его просто опасно», — подчеркнул он в интервью Би-би-си.

    Также Келин назвал чепухой мнение ряда западных политиков о том, что «Северный поток — 2» является для России инструментом политического давления.