Посол России в Японии заявил о нарастающих ядерных рисках в мире

Нарастающая турбулентность в мире повышает ядерные риски, что вызывает серьезное беспокойство у России и других стран. Об этом заявил посол РФ в Японии Михаил Галузин. Дипломат подчеркнул, что все члены «ядерной пятерки» на фоне этого должны сохранять приверженность постулату о недопустимости ядерной войны.

Тему возрастающих ядерных рисков посол поднял в ходе круглого стола по ядерному разоружению и контролю над вооружениями. Мероприятие проходит в Хиросиме при поддержке российского посольства, сообщило РИА «Новости».

Галузин напомнил, что постулат о недопустимости ядерной войны был подтвержден странами «ядерной пятерки» (Россия, Китай, Великобритания, США, Франция) в совместном заявлении от 3 января 2022 года.

«С обострением украинского кризиса, произошедшим по вине киевского режима и его западных покровителей, посыл заявления не только не утратил актуальности, но и приобрел дополнительное звучание», — добавил посол.

В конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что риск ядерной войны реален и эту опасность нельзя недооценивать. При этом министр подчеркнул, что есть много желающих, которые готовы искусственно раздувать эту угрозу.