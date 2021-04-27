Посол РФ в Польше назвал отношения стран самыми сложными со времен Великой Отечественной войны

Отношения Москвы и Варшавы, по мнению посла РФ в Польше Сергея Андреева, самые худшие со времен Второй мировой войны. Он считает, что польская сторона выслала дипломатов, чтобы продемонстрировать лояльность США.

«Про нынешнее состояние российско-польских отношений могу сказать, что оно самое плохое за весь период после Второй мировой войны. Мы об этом, конечно, сожалеем, считаем, что отказываться от нормальных отношений с соседями неразумно и нерационально, но особо по этому поводу не переживаем: в конце концов обойдемся, на отношениях с Польшей свет клином не сошелся, да мы уже к этим новым реалиям и попривыкли», — сказал он ТАСС в интервью по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Он заявил, что Польша целенаправленно разрушает отношения с Россией. Переломный момент произошел в 2014 году, когда в стране началась, по мнению посла, русофобская кампания со стороны официальных лиц, которая сказывается и на населении. При этом дипломат считает, что между странами нет действительно проблемных вопросов.

Высылка дипломатов из Польши, по мнению Андреева, стремление местной власти показать свою безоговорочную лояльность США.

«С российской стороны на эту недружественную акцию дан адекватный ответ. Ничего нового в наши отношения этот эпизод не вносит», — отметил в разговоре с ТАСС Андреев.

15 апреля власти Польши объявили персонами нон грата трех российских дипломатов. ПВ Министерстве иностранных дел заявили, что они нарушили условия дипломатического статуса. В ответ на это МИД РФ принял решение о высылке из России пяти польских дипломатов.