Общество 22 апреля 2023, 17:47 Посол РФ в Испании заявил, что попытки Запада отменить русскую культуру провалились Посол РФ в Испании Клименко: попытки Запада отменить русскую культуру потерпели фиаско Unsplash

Читать 360tv в

Страны Запада хотели отменить русскую культуру, но эти попытки провалились. Такое мнение в беседе с журналистами ТАСС высказал посол РФ в Испании Юрий Клименко.

«Свидетельством этому является недавняя премьера оперы "Нос" в столичном Королевском театре, предстоящий показ современного российского фильма "Быть" в Мадриде», — отметил дипломат.

Реклама

Клименко добавил, что на центральных площадях Испании продолжают звучать произведения российских композиторов в исполнении отечественных музыкантов. Все это говорит о том, что «попытки коллективного Запада отменить великую российскую культуру потерпели фиаско».

Министр культуры Украины Александр Ткаченко в своей статье для британской газеты The Guardian призвал объявить бойкот русским классикам. Его поддержал министр культуры Литвы Симонс Кайрис. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отрицать Россию невозможно, а государства, которые пытаются это сделать, переходят грани разумного.